«Зенит» отправился на второй сбор, Кокорина нет в составе Лидеры премьер-лиги будут готовиться к возобновлению сезона в Испании.

«Зенит» отправился в Испанию, где проведет второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Сергей Семак взял на сбор 27 игроков, среди которых не оказалось форварда Александра Кокорина.

«Зенит»:

вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин;

защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой;

полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

форварды: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин.

Отправляемся на вторые зимние #ГазпромТренировочныеСборы вот в таком составе 🇪🇸 pic.twitter.com/Hpo01UDVbh — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) January 29, 2020

Отметим, что «Зенит» будет тренироваться в Бенидорме и проведет два контрольных матча: с «Дюделанжем» (1 февраля) и ЦСКА (9 февраля).