Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит: Буду гордиться, что выведу команду на «Уэмбли» «Астон Вилла» вырвала победу у «Лестера» и вышла в финал Кубка английской лиги.

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о том, что чувствует после победы над «Лестером» (2:1) в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«После гола в компенсированное время всех захлестнули эмоции, стадион буквально взорвался, – приводит BBC слова Смита. – Наш вратарь (Эрьян Нюланд) сделал три великолепных сэйва, но мне кажется, мы и сами играли достаточно агрессивно.

Одержать такую победу в добавленное время, как мы это сделали… Привести клуб к матчу на «Уэмбли»… Буду гордиться тем, что выведу там свою команду».

Отметим, что первый матч завершился вничью (1:1). Соперник «Астон Виллы» по финалу определится в среду в дерби Манчестера. Первая игра на «Олд Траффорд» завершилась победой «Сити» (3:1).