Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит: Буду гордиться, что выведу команду на «Уэмбли»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о том, что чувствует после победы над «Лестером» (2:1) в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
«После гола в компенсированное время всех захлестнули эмоции, стадион буквально взорвался, – приводит BBC слова Смита. – Наш вратарь (Эрьян Нюланд) сделал три великолепных сэйва, но мне кажется, мы и сами играли достаточно агрессивно.
Одержать такую победу в добавленное время, как мы это сделали… Привести клуб к матчу на «Уэмбли»… Буду гордиться тем, что выведу там свою команду».
Отметим, что первый матч завершился вничью (1:1). Соперник «Астон Виллы» по финалу определится в среду в дерби Манчестера. Первая игра на «Олд Траффорд» завершилась победой «Сити» (3:1).
Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне (видео) Ирландцу потребовалось всего 40 секунд, чтобы размазать легенду ММА. 19.01.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей «Сейчас в России таких защитников, как Ловчев, нет». С днем рождения, Евгений Серафимович! Сегодня день рождения отмечает наш постоянный автор, знаменитый в прошлом советский футболист Евгений Ловчев. 29.01.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий «Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Теперь он старшой! Брагин назначен старшим тренером сборной Валерий Брагин продлил контракт с ФХР еще на два года, сохранил пост наставника молодежной сборной и вошел в тренерский штаб национальной команды. Пока на Шведские игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля. 27.01.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав