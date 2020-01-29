Владимир Федотов: «Сочи» важно сохранить место в РПЛ Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о задачах команды на вторую часть чемпионата России.

«Сочи» попал в очень сложную ситуацию. Важно сохранить место в РПЛ. Будем идти от игры к игре. Может случиться все, что угодно, но мы надеемся на лучшее. Я считаю, эта команда способна бороться за еврокубки. Если бы все игроки пришли вовремя и находились в одинаковом состоянии, «Сочи» был бы выше. Но так как у предыдущего тренерского штаба времени было в обрез, а подготовка оказалось скомканной, случился провал», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2019 года Федотов сменил на посту главного тренера сочинского клуба Александра Точилина.

В 18 сыгранных матчах «Сочи» одержал три победы, потерпел девять поражений и шесть раз сыграл вничью. Команда набрала 15 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

1 марта сочинцы на своем поле примут тульский «Арсенал».