«Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна (фото)

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт «шпор». Контракт с 22-летним голландцем рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 32 миллиона евро, включая возможные бонусы.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS