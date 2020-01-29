«Тоттенхэм» объявил о переходе Бергвейна (фото)

Полузащитник ПСВ Стевен Бергвейн официально стал игроком «Тоттенхэма», сообщает официальный сайт «шпор». Контракт с 22-летним голландцем рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 32 миллиона евро, включая возможные бонусы.
Бергвейн является воспитанником ПСВ. За основную команду он дебютировал в 17 лет, а уже в сезоне 2016/2017 стал стабильным игроком стартового состава. Всего он провел за клуб 149 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 41 результативную передачу.
За сборную Голландии у Бергвейна девять матчей и одна голевая передача.
Отметим, что после 24 туров премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.
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