Стевен Бергвейн: АПЛ – лучший турнир для любого футболиста Игрок перешел в лондонский «Тоттенхэм».

Полузащитник »Тоттенхэма» Стевен Бергвейн поделился эмоциями после подписания контракта с лондонцами.

«АПЛ - лучший турнир для любого футболиста. Я чувствую, что сейчас самое время сделать следующий шаг в карьере. Всегда искал возможности поработать с таким тренером, как Жозе Моуринью, и вот, теперь я буду выступать за команду под его руководством. В «Тоттенхэме» отличные условия, не дождусь, когда смогу выйти на поле и прочувствовать великолепную атмосферу чемпионата Англии», - цитирует Telegraaf Бергвейна.

Напомним, сегодня полузащитник Бергвейн официально стал игроком «Тоттенхэма». Контракт с 22-летним голландцем рассчитан до 2025 года.

Бергвейн является воспитанником ПСВ. За основную команду он дебютировал в 17 лет, а уже в сезоне 2016/2017 стал стабильным игроком стартового состава. Всего он провел за клуб 149 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 41 результативную передачу.

За сборную Голландии у Бергвейна девять матчей и одна голевая передача.

Отметим, что после 24 туров премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. 2 февраля лондонцы на своем поле примут «Манчестер Сити».