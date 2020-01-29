Талалаев может возглавить «Мордовию» Бывший главный тренер «Химок» может возглавить другой клуб ФНЛ.

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев встретился с руководством «Мордовии» и обсудил возможность возглавить команду, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Мордовия» столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. В клубе не платят зарплату на протяжении пяти месяцев, а также накопили другие задолженности перед контрагентами. Кроме того, из-за долгов по аренде «Мордовия Арены» команда вынуждена проводить домашние матчи на стадионе «Старт».

При этом в республике намерены исправить ситуацию. Если Талалаев согласиться на работу с «Мордовией», состав команды будет серьезно усилен, а в случае сохранения места в ФНЛ, у клуба может появиться серьезный инвестор. После 25 туров команда набрала 19 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Напомним, Талалаев работал с «Химками» с апреля прошлого года. В нынешнем сезоне команда идет на третьем месте в ФНЛ. Однако из-за смены вектора развития клуба тренер на прошлой неделе ушел в отставку.