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«Монако» купил польского вратаря за 7 млн евро - Советский спорт
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29 января 2020 17:52ФутболШарафудинов Виктор

«Монако» купил польского вратаря за 7 млн евро

Ранее 20-летний голкипер Маецки принадлежал варшавской «Легии».

Официальный сайт «Монако» сообщил о том, что клуб заключил контракт с польским голкипером Радославом Маецки.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года, однако сезон-2019/20 Маецки завершит в своей нынешней команде варшавской «Легии». Сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

Маецки – воспитанник «Легии». В главной команде клуба он дебютировал 30 октября 2018 года дебютировал в выездном матче Кубка Польши против клуба «Пяст». Игра завершилась вничью, но по пенальти в следующий раунд прошла «Легия».

В нынешнем сезоне Маецки сыграл 20 матчей в чемпионате Польши, пропустив 20 мячей и 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Легия» лидирует в турнире набрав в 20 турах 38 очков и на 2 очка опережая «Краковию».

«Монако» занимает 13-е место в чемпионате Франции, набрав 29 очков в 21 туре. 1 февраля монегаски сыграют на выезде с «Нимом».

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