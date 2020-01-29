Андрей Талалаев: У меня есть много предложений 23 января он покинул подмосковные «Химки».

Российский специалист Андрей Талалаев рассказал, как обстоят дела с возвращением к профессиональной деятельности.

«У меня есть много предложений на сегодняшний день, которые я рассматриваю. Могу сказать, что я готов работать.

«Мордовия»? У меня нет пока никакой информации на сегодняшний день. Если мы будем писать про каждую информацию, которая появляется, то места не хватит», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, Талалаев работал с «Химками» с апреля прошлого года. В нынешнем сезоне команда идет на третьем месте в ФНЛ. Однако из-за смены вектора развития клуба тренер на прошлой неделе ушел в отставку.