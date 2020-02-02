Роберт Морено: Несмотря на поражение от «Нима», я горжусь игроками «Монако» Монегаски потерпели очередное поражение в чемпионате Франции.

Главный тренер «Монако» Роберт Морено подвел итоги матча против «Нима» в чемпионате Франции.

«Я горжусь своими игроками, несмотря на это поражение и две красные карточки. Мы показали хорошую игру в обороне. Трудно оценить матч, когда вам приходится час играть вдевятером. Однако у нас была возможность для еще одного гола», - цитирует специалиста L»Equipe.

Напомним, вчера матч 22-го тура чемпионата Франции «Ним» – «Монако» завершился со счетом 3:1. Гости по ходу матча вели 1:0, однако уже на 32-й минуте остались вдевятером и потерпели очередное поражение в рамках национального первенства.

Добавим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте.

«Ним» занимает предпоследнее, 19-е место, набрав 18 очков в 22 турах. «Монако» находится на 13-м, оставшись с 29 очками.

4 февраля «Монако» сыграет дома с «Анже». 5 февраля «Ним» примет «Дижон».