«Ювентус» готов предложить за Ван Дейка 150 млн фунтов - Советский спорт
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02 февраля 2020 08:49ФутболКорегин Владислав

«Ювентус» готов предложить за Ван Дейка 150 млн фунтов

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк этим летом этого может стать игроком «Ювентуса».

Согласно информации The Sun, туринский клуб готов заплатить за трансфер 28-летнего футболиста 150 млн фунтов (около 180 млн евро). В итальянской команде надеются, что голландец захочет бросить себе новый вызов в карьере после пяти лет, проведенных в Англии.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне на его счету 34 матча, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и одним ассистом.

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