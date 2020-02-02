Дубль датчанина Дольберга помог «Ницце» обыграть «Лион» Завершился матч 22-го тура чемпионата Франции.

В лиге 1 «Ницца» со счетом 2:1 обыграла на своем поле «Лион».

Оба мяча в составе хозяев забил нападающий сборной Дании Каспер Дольберг, отличившись на 33-й и 63-й минутах. Единственный гол «Лиона» на счету Карла Токо Экамби, который отличился на 45-й.

Обе команды заработали по одному удалению. У гостей на 22-й минуте получил прямую красную карточку бразилец Фернандо Марсал, а у хозяев в самом конце первого тайма красной был наказан алжирец Адам Унас.

И «Лион», и «Ницца» находятся в группе из четырех команд, которые набрали по 32 очка в 22 турах. Лионцы занимают шестое место, «Реймс» – седьмое, команда Патрика Вийра – восьмое, а «Нант» – девятое.

5 февраля «Лион» примет «Амьен», а «Ницца» сыграет в гостях с «Реймсом».