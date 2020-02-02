Сразу три клуба РПЛ претендуют на бразильского защитника «Ромы» Жуана Жезуса В нынешнем сезоне южноамериканец сыграл лишь три матча в серии А.

Tuttomercatoweb утверждает, что защитник «Ромы» Жуан Жезус может продолжить карьеру в России.

Как сообщает источник, к 28-летнему бразильцу проявили интерес «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». «Рома» не собирается удерживать Жуана Жезуса и ждет официальных предложений.

В нынешнем сезоне защитник сыграл лишь четыре матча – три в серии А и один в Лиге Европы. Жуан Жезус играет за «Рому» с лета 2016 года. Римляне в сумме заплатили за него миланскому «Интеру» 10 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость бразильца оценивается 7 млн.

Стоит отметить, что на счету Жуана Жезуса 4 матча в составе сборной Бразилии и серебряная медаль лондонской Олимпиады 2012 года.