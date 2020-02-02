Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ Амстердамский клуб лидирует в чемпионате Голландии, опережая АЗ на три очка.

В матче 21-го тура чемпионата Голландии «Аякс» обыграл ПСВ со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил Квинси Промес. Всего в активе бывшего нападающего московского «Спартака» 11 голов в 18 матчах нынешнего чемпионата. Напомним, что в июле прошлого года «Аякс» приобрел Квинси у «Севильи» за 15,7 млн евро.

Амстердамский клуб лидирует в чемпионате Голландии, набрав 50 очков в 21 матче. У ближайшего преследователя АЗ из Алкмара 47 очков.

ПСВ с 36 очками занимает пятое место.

8 февраля клуб из Эйндховена примет «Виллем II». 9 февраля «Аякс» сыграет в гостях с «Утрехтом».