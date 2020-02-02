«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», Бергвейн забил в своем дебютном матче в АПЛ Команда Моуринью поднялась на пятое место.

Матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:0.

На 63-й минуте счет открыл голландский дебютант АПЛ Стевен Бергвейн. Бывший игрок ПСВ метко пробил с лета после передачи Лукаса Моуры и розыгрыша углового. На 71-й отличился Сон Хын Мин.

Стоит отметить, что в конце первого тайма форвард гостей Серхио Агуэро заработал пенальти, однако Илкай Гюндоган 11-метровый на 40-й минуте не реализовал. Удар игрока сборной Германии парировал вратарь лондонцев Уго Льорис.

«Сити» доигрывал вдесятером, поскольку на 60-й минуте второе предупреждение получил украинский защитник Александр Зинченко.

Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, имея 51 очко после 25 туров. От «Ливерпуля» манчестерцы отстают уже на 22 очка.

«Тоттенхэм» поднялся на пятое место, набрав 37 очков.

9 февраля «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» 16 февраля сыграет в гостях с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

25-й тур

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0 (0:0)

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71.

Нереализованный пенальти: Гюндоган, 40 (вратарь).

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дэвинсон Санчес, Танганга, Лукас Моура (Дайер, 84), Алли (Ндомбеле, 70), Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела, 70), Уинкс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус, 72), Де Брюйне, Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Агуэро (Жоау Канселу, 64).

Предупреждения: Уокер, 33, Алдервейрелд, 42, Ло Чельсо, 66 – Стерлинг, 12, Зинченко ,42, Родри Эрнандес, 90.

Удаление: Зинченко, 60 (второе предупреждение).