«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити», Бергвейн забил в своем дебютном матче в АПЛ

Матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 2:0.
На 63-й минуте счет открыл голландский дебютант АПЛ Стевен Бергвейн. Бывший игрок ПСВ метко пробил с лета после передачи Лукаса Моуры и розыгрыша углового. На 71-й отличился Сон Хын Мин.
Стоит отметить, что в конце первого тайма форвард гостей Серхио Агуэро заработал пенальти, однако Илкай Гюндоган 11-метровый на 40-й минуте не реализовал. Удар игрока сборной Германии парировал вратарь лондонцев Уго Льорис.
«Сити» доигрывал вдесятером, поскольку на 60-й минуте второе предупреждение получил украинский защитник Александр Зинченко.
Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в АПЛ, имея 51 очко после 25 туров. От «Ливерпуля» манчестерцы отстают уже на 22 очка.
«Тоттенхэм» поднялся на пятое место, набрав 37 очков.
9 февраля «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» 16 февраля сыграет в гостях с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
25-й тур
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хын Мин, 71.
Нереализованный пенальти: Гюндоган, 40 (вратарь).
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дэвинсон Санчес, Танганга, Лукас Моура (Дайер, 84), Алли (Ндомбеле, 70), Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн (Ламела, 70), Уинкс.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Зинченко, Уокер, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус, 72), Де Брюйне, Стерлинг (Бернарду Силва, 84), Агуэро (Жоау Канселу, 64).
Предупреждения: Уокер, 33, Алдервейрелд, 42, Ло Чельсо, 66 – Стерлинг, 12, Зинченко ,42, Родри Эрнандес, 90.
Удаление: Зинченко, 60 (второе предупреждение).