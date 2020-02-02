«Брага» обыграла «Спортинг», одержав пятую победу в чемпионате кряду Футболисты «Браги» обыграли лиссабонский «Спортинг» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Португалии со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал Франсишку Тринкан (76-я минута).

После этой игры «Брага», набрав 33 очка, поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Спортинг» с 32 очками опустился на четвертое место.

Добавим, что в следующем туре «Брага» на своем поле сыграет против «Жил Висенте», а «Спортинг» дома встретится с «Портимоненсе».