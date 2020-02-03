Мадзарри может быть уволен из «Торино» 58-летний специалист работает в команде с января 2018 года.

«Торино» собирается уволить своего главного тренера Вальтера Маццарри, сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что руководство недовольно последними результатами команды – в прошлом месяце туринцы одержали лишь две победы – над «Ромой» (2:0) и «Болоньей» (1:0) и потерпели четыре поражения кряду с разницей мячей 3:17. Команда была разгромлена «Аталантой» (0:7) и «Лечче» (0:4), а также уступила «Сассуоло» (1:2) и «Милану» (2:4).

Возможной заменой Мадзарри может стать Морено Лонго, выигравший несколько трофеев с молодежной командой «Торино».

На данный момент «быки» занимают 12-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на пять очков.