Даниэль Мальдини: Дебют за «Милан» был моей целью 18-летний полузащитник Даниэль Мальдини поделился впечатлениями от своего первого матча в «Милане».

– Это мечта, воплотившаяся в жизнь. Дебют был моей целью. Теперь я продолжу набираться сил. Это был очень эмоциональный момент, но мой отец меня успокоил, – цитирует хавбека Football Italia.

Отметим, что Мальдини вышел на замену в матче 22-тура серии А против «Вероны» (1:1) на 93-й минуте, заменив Самуэля Кастильехо.

В этом сезоне 18-летний игрок сыграл в 12 матчах молодежной команды «Милана», забив восемь голов и отдав пять результативных передач.

Даниэль представляет уже третье поколение Мальдини в миланском клубе. Ранее за команду выступали его отец Паоло Мальдини и дед Чезаре Мальдини. На двоих они провели 1314 матчей, став обладателями 31 трофея.