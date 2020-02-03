Владимир Федотов – о перспективах «Сочи»: Весной вы увидите команду, нацеленную на результат

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о турнирной ситуации команды.
«Вариант вылета мы даже не рассматриваем, – приводит слова Федотова официальный твиттер клуба. – Мы будем трудиться, делать свое дело.
Нам нужны очки. Весной вы увидите команду, нацеленную на результат. Отталкиваться будем от каждого конкретного соперника. Будем использовать его слабые стороны и показывать свои сильные».
Напомним, на зимний перерыв «Сочи» ушел на последнем месте в премьер-лиге: команда отстает на три очка от идущих 15-ми «Крыльев Советов», имея при этом игру в запасе.
Федотов возглавил «Сочи» 8 декабря прошлого года. Ранее он тренировал «Оренбург».
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