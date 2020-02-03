Агент Бэйла: Большинство клубов финансово не могут позволить себе трансфер моего клиента Агент Джонатан Барнетт, клиентом которого является полузащитник «Реала» Гарет Бэйл, прокомментировал слухи о возможном уходе валлийца из мадридского клуба.

– Было ли предложение от «Тоттенхэма»? Нет. Возможно, Даниэль Леви и посещал Мадрид, это не ко мне вопрос, был он там или нет. Но Гарет очень счастлив в «Реале». И давайте откровенно: большинство клубов финансово не могут позволить себе Бэйла. Да, можно говорить: «Пусть он согласится на снижение зарплаты и играет где-то в другом месте», но дело не только в деньгах. Дело в образе жизни Гарета и его детях, которые растут в Мадриде. Может ли Бэйл вернуться в «Тоттенхэм» в 2022 году? Я так не думаю, нет. Он в очень выгодной позиции. Когда контракт закончится – надеюсь, Гарет сядет со мной и своей семьей и мы решим, что делать дальше, – цитирует Барнетта talkSPORT.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 годы, забив 56 голов 203 матчах. 1 сентября 2013-го «Реал» оформил трансфер валлийца за 101 млн евро, что стало новым трансферным рекордом.

Валлиец в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате Испании, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.