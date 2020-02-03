«Оренбург» одолел датский «Эсбьерг» в товарищеском матче Российский клуб продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня, 3 февраля футболисты «Оренбурга» нанесли поражение датскому клубу «Эсбьерг» в контрольном матче.

Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась в пользу россиян – 1:0. Автором единственного гола стал Мамаду Силла, забивший на 47-й минуте.

По итогам первой половины сезоне команда Константина Емельянова заняла 14-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков.