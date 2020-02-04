Тренер «Спартака»: Оливер Кан плохо играл ногами Об этом специалист заявил клубной пресс-службе.

Тренер вратарей московского «Спартака» Макс Урванчки объяснил, почему не приводит в пример выступление бывшего голкипера «Баварии» Оливера Кана.

«Он был отличным вратарем в свое время, но он представитель старой школы. Он плохо играл ногами. Он был просто прекрасен в игре в створе ворот и на выходах, но ногами он не мог играть.

С тех пор как он закончил, вратарское дело не стоит на месте. Сейчас голкипер более универсален, он должен уметь играть в поле, взаимодействовать со своими игроками. Его в пример не привожу, но то, что он великий игрок, не обсуждается.

Кто эталон для вратарей сегодня? Тер Штеген – один из лучших, как и Нойер. Но за тер Штегеном будущее», – сказал тренер красно-белых.

Напомним, Оливер Кан посвятил большую часть своей карьеры мюнхенскому гранду. Он выступал в этой команде с 1994 по 2008 год. За это время легендарный голкипер провел 632 матча и выиграл 22 трофея, в том числе 8 раз становился чемпионом Германии и помог команде завоевать Лигу чемпионов.