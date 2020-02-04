Нападающий «Сельты» Аспас: Смолов – классный форвард с отличной техникой - Советский спорт
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04 февраля 2020 01:19ФутболГичунцев Артур

Нападающий «Сельты» Аспас: Смолов – классный форвард с отличной техникой

Российский футболист перебрался в чемпионат Испании на правах аренды.

Форвард «Сельты» Яго Аспас выразил надежду, что новичок галисийского клуба Федор Смолов сумеет проявить себя. Также он подчеркнул, что считает его высококлассным футболистом и верит, что нападающий поможет команде спасти сезон.

«Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», – цитируют испанца «Известия».

Напомним, Смолов был арендован у «Локомотива» до конца текущего сезона. По слухам, «Сельта» может выкупить игрока за 10 млн евро.

Добавим, что на данный момент галисийский клуб занимает предпоследнее, 19-е место в таблице примеры.

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