Эйдур Гудьонсен: «Манчестер Юнайтед» больше не привлекает сильных форвардов В зимнее трансферное окно манкунианцы подписали Игало из «Шанхай Шеньхуа».

Бывший форвард «Челси» Эйдур Гудьонсен высказался о переходе нападающего Одиона Игало в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы взяли 30-летнего нигерийца в аренду до конца сезона. С 2017 года Игало выступал в Китае за «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шеньхуа». До этого он провел два с половиной сезона в «Уотфорде».

«Тут дело еще и во времени трансфера, – приводит Sky Sports слова 41-летнего исландца. – Не думаю, что кто-то из сильных форвардов был доступен. Но также считаю, что «Манчестер Юнайтед» больше не привлекает таких игроков».

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге, а после 25 туров нынешнего чемпионата идет седьмым, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.