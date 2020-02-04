Георгий Джикия: В Кубке России сейчас больше шансов побороться за выход в еврокубки Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что красно-белые рассматривают Кубок России в качестве способа выйти в еврокубки.

- В Кубке России сейчас больше шансов побороться за выход в еврокубки. Наша основная ставка будет именно на этот турнир. Но в чемпионате у нас также есть, что исправить, - цитирует Джикию «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» в ¼ финала Кубка России на своем поле встретится с ЦСКА, встреча пройдет 4 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

В ближайшем матче «Спартак» 5 февраля сыграет с «Локомотивом» в рамках товарищеского турнира на «Кубок Париматч Премьер».