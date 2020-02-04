Евгений Фролов – о переходе в «Крылья Советов»: В Самаре любят футбол – это вдохновляет Голкипер подписал с «Крыльями Советов» контракт на два с половиной года.

Новичок «Крыльев Советов» голкипер Евгений Фролов прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Очень доволен, что присоединился к такому большому клубу, – сказал 31-летний вратарь в интервью клубной пресс-службе. – Когда в бытность игроком «Оренбурга» я приезжал на старый стадион «Металлург», он всегда был практически полным. В Самаре любят футбол и умеют поддерживать свою команду – это очень вдохновляет».

Напомним, первую половину сезона Фролов провел в «Сочи», но сыграл только в двух матчах – по одному в чемпионате и Кубке России. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан на два с половиной года.

Ранее Фролов выступал за «Мордовию», «Знамя Труда», «Торпедо», «Сахалин», «Кубань», «Балтику» и «Оренбург».

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 19 матчах.