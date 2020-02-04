Норманн – автор лучшего гола «Ростова» в 2019 году 23-летний норвежец отличился в матче девятого тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Пресс-служба «Ростова» объявила о том, что полузащитник команды Матиас Норманн признан автором лучшего гола ростовчан в 2019 году по итогам голосования болельщиков.

Мяч был забит в девятом туре РПЛ против «Ахмата» (2:1). На 64-й минуте встречи Норманн из-за пределов штрафной площади мощным ударом поразил ворота голкипера соперников Виталия Гудиева. Тем самым полузащитник принес победу своей команде.

Матиас #Норманн - автор лучшего гола «Ростова» в 2019 году 😎 ⠀

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В голосовании, проведенном совместно с нашим официальным спонсором большинство болельщиков отдали свое предпочтение победному голу Норманна в ворота «Ахмата». ⠀

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Поздравляем Матиаса! ⠀ pic.twitter.com/prMMKQQdVh — Football Club Rostov (@rostovfc) February 4, 2020

Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. С тех пор он принял участие в 28 матчах, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024-го.

В составе сборной Норвегии полузащитник отыграл три встречи.

На данный момент «Ростов» занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка.