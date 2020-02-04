Денис Попович: Верю, что «Крылья Советов» выйдут из трудной ситуации - Советский спорт
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04 февраля 2020 12:48ФутболЛипкин Антон

Денис Попович: Верю, что «Крылья Советов» выйдут из трудной ситуации

«Крылья Советов» занимают предпоследнее место в премьер-лиге.

Полузащитник Денис Попович прокомментировал переход в «Крылья Советов».

«Я доволен, что подписал здесь контракт, – сказал 30-летний словенец в интервью клубной пресс-службе. – Буду стараться, чтобы команда хорошо играла, набирала много очков и осталась в премьер-лиге.

Личные цели? Главное – это команда. Нужно, чтобы «Крылья Советов» остались в премьер-лиге. А я хочу просто хорошо играть и помогать команде. Верю, что мы выйдем из этой трудной ситуации.

Я знал, что здесь хорошая команда, хороший город и новый стадион, поэтому долго над переходом не думал».

Напомним, в 2017-2019 годах Попович выступал в премьер-лиге за «Оренбург», а начало этого сезона провел в «Цюрихе». Контракт игрока с «Крыльями Советов» рассчитан на два с половиной года.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 19 матчах.

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