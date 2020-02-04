Весеннюю часть сезона «Тамбов» проведет на стадионе «Нижний Новгород» «Тамбов» проведет оставшиеся домашние матчи текущего сезона российской премьер-лиги матчи на стадионе в Нижнем Новгороде.

– Принимая решение о переезде из Саранска в Нижний Новгород, мы исходили исключительно из экономических соображений. Вариант с ареной «Нижний Новгород» максимально выгоден нашему клубу по многим аспектам, начиная от вопросов логистики, заканчивая стоимостью целого ряда необходимых организационных услуг, без которых невозможно проведение футбольного матча на таком высоком уровне, – заявила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

Напомним, что первый матч на новом для себя стадионе «Тамбов» проведет 1 марта в рамках 20-го тура текущего сезона РПЛ. Соперником команды будет казанский «Рубин».

«Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 турах.