«Торино» уволил Мадзарри и назначил Лонго - Советский спорт
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04 февраля 2020 15:25ФутболКорегин Владислав

«Торино» уволил Мадзарри и назначил Лонго

Команда потерпела четыре поражения кряду с разницей мячей 3:17.

Официальный сайт «Торино» объявил о том, что команду покидает главный тренер Вальтер Мадзарри.

Данное решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в последнее время – в прошлом месяце туринцы одержали лишь две победы – над «Ромой» (2:0) и «Болоньей» (1:0) и потерпели четыре поражения кряду с разницей мячей 3:17. Команда была разгромлена «Аталантой» (0:7) и «Лечче» (0:4), а также уступила «Сассуоло» (1:2) и «Милану» (2:4).

Отмечается, что новым тренером команды до конца нынешнего сезона был назначен Морено Лонго, известный по работе с молодежной командой «Торино». Также он возглавлял такие клубы, как «Про Верчелли» и «Фрозиноне»

На данный момент «быки» с 27 очками занимают 12-е место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

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