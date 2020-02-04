Тренер Виктор Санчес, которого уволили из-за интим-видео, хочет отсудить у «Малаги» 600 тысяч евро Первое заседание суда запланировано на 19 февраля.

Клуб испанской сегунды «Малага» 11 января уволил 43-летнего тренера Виктора Санчеса из-за скандала с публикацией в Интернете видео интимного характера.

В скандальном ролике можно было увидеть половой орган Санчеса. Видео было украдено из личного мессенджера тренера. Изначально «Малага» временно отстранила специалиста от работы, но в итоге было принято решение разорвать контракт.

Газета AS сообщает, что Сначес уже обратился в суд с требованием взыскать в его пользу 600 тысяч евро в качестве моральной компенсации за незаконное по его мнению увольнение. Первое заседание намечено на 19 февраля, но источник не исключает того, что стороны могут решить вопрос и до суда.

Бывший тренер «Депортиво», «Олимпиакоса» и «Бетиса» Виктор Санчес проработал с «Малагой» с 15 апреля прошлого года по 11 января нынешнего.

В данный «Малага» занимает 17-е место в турнирной таблице сегунды, набрав 28 очков в 26 матчах. Тренирует команду Серхио Пельисер.