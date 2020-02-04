Слуцкий пошутил на тему посвящения новичков в «Рубине» (видео) Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал видео на тему посвящения новичков в команду.

«Многие спрашивают, как выглядит процесс посвящения новичка в команду. Примерно вот так», - подписал Слуцкий видео, опубликованное в Instagram.

Напомним, что 48-летний специалист возглавил «Рубин» 19 декабря. Казанская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.