«Парма» отстранила Жервиньо от тренировок с командой Ивуариец остался не доволен тем, что сорвался трансфер в катарский «Аль-Садд».

Клуб итальянской серии А «Парма» на своем официальном сайте сообщил о том, что нападающий Жервиньо отстранен от работы с командой и будет тренироваться по индивидуальной программе. Таким образом 32-летний ивуариец наказан за то, что на прошлой неделе самовольно пропустил несколько тренировочных занятий.

Причина конфликта футболиста и клуба – сорвавшийся трансфер Жервиньо в катарский клуб «Аль-Садд». «Парма» должна была заработать 5 млн евро, а нападающий – присоединиться к команде, которую тренирует Хави, однако «Аль-Садд» не успел вовремя зарегистрировать документы в Футбольной ассоциации Катара.

Жервиньо считает, что его протест приведет к разрыву контракта, и он станет свободным агентом.

Ивуариец присоединился к «Парме» в августе 2018 года после того, как у него закончился контракт с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун». На данный момент на счету Жервиньо 17 голов в 46 матчах за клуб.

В нынешнем сезоне нападающий забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах серии А.

«Парма» занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 32 очка в 22 матчах.