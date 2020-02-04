Жозе Моуринью: Когда есть VAR, ошибки судей сложнее принять Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что полузащитника «Манчестер Сити» Стерлинга нужно было удалить за грубый фол против Алли.

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» судьи при помощи VAR приняли решение не показывать красную карточку футболисту «Сити» Рахиму Стерлингу за фол против Делле Алли.

Бывший арбитр Дермот Галлахер заявил, что это решение было правильным. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в интервью The Sun раскритиковал Галлахера за его слова.

«Галлахер мог бы найти возможность сказать, что Стерлинг заслужил красную карточку, – сказал Моуринью журналистам. – Однако если вы дадите ему побольше экранного времени, он оценит VAR на 9 из 10 или 10 из 10.

Если судьям нельзя ходить самим смотреть эпизоды, но нужно принимать важные решения, то нужно сменить название с VAR на VR – видеорефери.

Сейчас же судьи принимают важные решения. В воскресенье Майк Дин решил, что пенальти нет, а VAR – что есть. А у Майка не было возможности подойти к экрану и принять решение самому.

Решение принял ответственный за VAR Кевин Френд, поэтому его надо называть не VAR, а VR. То же самое и с желтой карточкой, и с красной карточкой.

Дин решил дать желтую карточку Стерлингу, и я принимаю это, поскольку он судит в поле, и это очень сложная работа. Но я не принимаю того, что мистер Френд, имея перед собой экран, принял решение оставить эту карточку в силе.

Так что дайте судьям указание и возможность подходить к экрану и принимать важные решения самим или измените название с VAR на VR.

Я совершаю ошибки, игроки совершают ошибки, и судьи также могут их совершать. Но я не принимаю ошибки, допущенные VR, потому что когда я играю в PlayStation, я не делаю ошибок.

Я ошибаюсь, только находясь у кромки поля. Когда я работал с Галлахером на Sky Sports, я никогда не ошибался. Я делаю ошибки, когда я у поля.

И с судьями то же самое. Они могут совершать ошибки. Я их уважаю, потому у них очень трудная работа. Когда есть VAR, ошибки сложнее принять».

Команда Моуринью обыграла «Манчестер Сити» со счетом 2:0. «Тоттенхэм» после 25 туров занимает в АПЛ пятое место, набрав 37 очков.