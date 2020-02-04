«РБ Лейпциг» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Айнтрахту» 25 января франкфурты обыграли «красных быков» и в бундеслиге.

Матч 1/8 финала Кубка Германии «Айнтрахт» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 3:1.

На 17-й минуте португальский нападающий хозяев Андре Силва открыл счет, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Лейпцига» Марселя Хальстенберга. На 51-й серб Филип Костич нанес точный удар с левой после передачи Себастьяна Роде.

Испанский новичок «РБ Лейпциг» Дани Ольмо сократил отставание своей команды на 69-й минуте, однако гости не смогли спасти матч. На пятой минуте компенсированного времени Костич окончательно обезопасил победу «Айнтрахта», оформив дубль.

Напомним, что 25 января «Айнтрахт» со счетом 2:0 обыграл «РБ Лейпциг» в рамках чемпионата Германии. В прошлом розыгрыше «красные быки» добрались до финала Кубка Германии, уступив в решающем матче «Баварии» с результатом 0:3.

В параллельном матче клуб третьей немецкой лиги «Кайзерслаутерн» на своем поле проиграл «Фортуне» со счетом 2:5. В составе дюссельдорфской команды дубль сделал Роувен Хеннингс, на счету которого 11 мячей в нынешнем чемпионате бундеслиги.

Своих соперников по 1/4 «Айнтрахт» и «Фортуна» узнают 9 февраля. Четвертьфиналы будут сыграны 3 и 4 марта.