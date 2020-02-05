«Дерби Каунти» Руни поспорит с «МЮ» за полуфинал Кубка Англии В прошлом сезоне этот трофей выиграл «Манчестер Сити».

Футболисты «Дерби Каунти» нанесли поражение игрокам «Нортгемптон Таун» в переигровке 1/8 финала Кубка Англии – 4:2.

Один из голов забил экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Он отличился с пенальти.

Таким образом, его команда вышла на «красных дьяволов» и сыграет с ними 5 марта. Начало поединка – 23.45 мск.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Дерби Каунти» – «Нортгемптон Таун» – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – 28 Уиздом, 2:0 – 35 Холмс, 2:1 – 47 Адамс, 3:1 – 51 Мэрриотт, 4:1 – 77, пенальти Руни, 4:2 – 84, пенальти Хоскинс.

«Дерби Каунти»: Рос, Дэвис, Уиздом, Мэлоун, Кларк, Лоуренс, Шинни, Холмс (Найт, 69), Мартин (Уогхорн, 84), Мэрриотт (Сибли, 78), Руни.

«Нортгемптон Таун»: Корнелл, Харриман, Уортон, Гуд, Андерсон, Адамс (Мартин, 62), Лайнс (Поллок, 58), Уотсон, Оливер (Уорбертон, 46), Хоскинс, Уильямс.

Предупреждение: Уотсон (55).