Андрей Тихонов: Я хотел, чтобы Каррера работал дальше В настоящий момент итальянец тренирует греческий «АЕК».

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о бывшем тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? А футболисты, которые были до нас? Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. Я был удивлен, когда его уволили. Я хотел, чтобы он работал дальше», - рассказал Тихонов в интервью «Чемпионат.com».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Тихонов в составе красно-белых провел 245 матчей. В его активе 86 голов и 42 результативные передачи. Вместе со «Спартаком» Тихонов восемь раз выигрывал чемпионат России и два раза - Кубок страны.