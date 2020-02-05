Стефано Сенси: «Интер» делает все возможное, чтобы не отстать от «Ювентуса» Миланцы продолжают борьбу за победу в чемпионате Италии.

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси считает, что новичок команды Кристиан Эриксен принесет пользу миланскому клубу в борьбе с «Ювентусом».

«Сделаем все возможное, чтобы не отстать от «Ювентуса». Мы работаем над нашими ошибками и стараемся побеждать. Эриксен может дать нам толчок. Он топ-футболист, который может вывести «Интер» на новый уровень», - цитирует Сенси издание Sky Sport Italia.

Напомним, после 22 туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Ювентус». Туринский клуб имеет в своем активе 54 очка. «Интер» набрал на три очка меньше и расположился на второй позиции. В последних пяти матчах миланцы одержали лишь две победы. Еще три встречи завершились вничью.

9 февраля «Ювентус» сыграет в гостях против «Вероны», а днем позже «Интер» на своем поле примет «Милан».

Добавим, что 27-летний датский полузащитник Эриксен стал игроком черно-синих в зимнее трансферное окно, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за 20 млн евро.