«Манчестер Юнайтед» летом постарается купить Грилиша Контракт игрока с «Астон Виллой» рассчитан до июня 2023 года.

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание Metro, футболист стал приоритетной целью «МЮ» на летнее трансферное окно.

24-летний полузащитник является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После 25 туров команда набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

17 февраля «МЮ» сыграет в гостях против «Челси».