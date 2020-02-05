Вячеслав Колосков: Никто не захотел ввязываться в эту бессмысленную борьбу за пост президента РПЛ Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что действующий глава РПЛ Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, которые состоятся 17 марта.

- Это было ожидаемо, до этого уже состоялось предварительное голосование, которое показало, что все клубы поддерживают Прядкина. Никто не захотел ввязываться в эту бессмысленную борьбу, а у РФС не было других кандидатов, поэтому все логично. Я не видел других альтернатив Прядкину. Это не значит, что к нему нет замечаний, но раз все клубы приняли такое решение, значит, серьезных ошибок не было, - цитирует Колоскова ТАСС.

Ранее стало известно, что все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок, однако уже 24 числа РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Добавим, Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года, а срок его полномочий заканчивается в апреле.