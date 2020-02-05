Шамиль Газизов: Ничего страшного не произошло, проведем выборы президента РПЛ еще раз Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящих выборах президента российской премьер-лиги, которые состоятся 17 марта.

- РФС указал нам на определенные детали, где мы ошиблись, это действительно должна быть законная история. Мы эти ошибки приняли, согласились с ними и теперь исправим то, что сделали. Ничего страшного не произошло, проведем выборы еще раз по всем правилам и согласно всем необходимым регламентным нормам, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Добавим, Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года, а срок его полномочий заканчивается в апреле.