Сергей Прядкин: Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие Президент РПЛ Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на пост главы РПЛ на предстоящих выборах, которые состоятся 17 марта.

- Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру. Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период, - цитирует Прядкина ТАСС.

Ранее стало известно, что все 16 клубов лиги единогласно выдвинули кандидатуру действующего главы организации Сергея Прядкина.

Напомним, 16 января на общем собрании клубов РПЛ нынешний президент организации Прядкин был досрочно переизбран на новый срок. Однако 24 января РФС признал избрание неправомерным и призвал лигу провести новые выборы.

Добавим, Прядкин возглавляет лигу с 14 ноября 2007 года, а срок его полномочий заканчивается в апреле.