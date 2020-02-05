ЦСКА обыграл в спарринге команду из испанской сегунды B Сегодня в расписании армейцев сразу две контрольные встречи.

На сборе в испанском Кампоаморе ЦСКА провел первый из двух спаррингов, запланированных на сегодня. Команда Виктора Гончаренко со счетом 2:0 обыграла «Ориуэлу», выступающую в сегунде B, третьем по уровню испанском дивизионе.

На 45-й минуте счет открыл Давид Караев, а на 78-й отличился Илья Шкурин.

«Ориуэла» занимает предпоследнее 19-е место в группе 3 сегунды B, набрав 18 очков в 23 матчах.

Армейцы закончили первую часть чемпионата России на четвертом месте с 34 очками после 19 туров.

Сегодня вечером ЦСКА сыграет еще и с датским «Норшелланом». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Контрольный матч

ЦСКА (Москва, Россия) – Ориуэла (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: Караев, 45, Шкурин, 78.

ЦСКА: Тороп, Елеев, Гогуа, Набабкин, Кучаев, Бийол, Щенников, Дзагоев, Марадишвили, Шкурин, Караев.