Гендиректор «Балтики»: У нас состоялся дружеский разговор с Кокориным Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев – об интересе калининградского клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

– У нас состоялся дружеский разговор с Александром Кокориным, именно с помощью Алана Чочиева. Мы обозначили свой интерес к форварду «Зенита», это был дружеский диалог.

Когда у футболиста непростой выбор между двумя серьезными клубами РПЛ и футболист находится под давлением принятия решения, то почему бы не сменить обстановку на полгода и перейти в «Балтику», тем самым придать повышенный интерес к клубу, себе самому и помочь нам в достижении максимальных спортивных результатов в текущем сезоне.

Уверен, что если Александр Кокорин рассмотрит «Балтику», то он только приобретет от этого положительные эмоции и силы. У нас сильный губернатор, классный тренер, дружная команда с Аланом Чочиевым, и пусть весь мир подождет полгода, - передает слова Качукаева Sport24.ru.

Напомним, Кокорин провел с «Зенитом» первый сбор в Катаре, по ходу которого «Сочи» объявил об аренде игрока. Несмотря на это, футболист принял участие в двух контрольных матчах и был в них капитаном команды. После возвращения в Россию Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2», выступающий в ПФЛ.