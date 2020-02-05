«Арсенал» может вернуть Тудорие в «Волунтари» на правах аренды Румын забил в России один гол.

Форвард тульского «Арсенала» Александру Тудорие может вернуться в «Волунтари», сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, 23-летний нападающий проведет вторую часть сезона в своем бывшем клубе на правах аренды, по итогам которой его трансфер может быть выкуплен за 350 тысяч евро.

Тудорие перешел в «Арсенал» из «Волунтари» в июле прошлого года, подписав с «оружейниками» контракт до 2023 года. В 11 матчах за команду во всех турнирах румын забил один гол.

Ранее Тудорие выступал за «Оцелул» и «Стяуа».

Добавим, что «Волунтари» занимает последнее место в турнирной таблице высшей лиги Румынии, набрав 11 очков в 22 матчах.