«Локомотив» – «Спартак»: Соболев сыграет с первых минут Новичок «Спартака» включен в стартовый состав команды.

Главные тренеры «Локомотива» и «Спартака» Юрий Семин и Доменико Тедеско назвали составы на матч команд во втором туре «Кубка Матч Премьер».

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Идову, Рыбус, Живоглядов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Куликов, Коломейцев, Мурило, Тугарев.

«Спартак»: Максименко, Джикия (к), Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

Запасные: Ребров, Кутепов, Зобнин, Гапонов, Ещенко, Маркитесов, Крал, Айртон, Мирзов, Глушенков.

В первом туре «Спартак» победил «Ростов» (2:1), а «Локомотив» проиграл по пенальти «Партизану» (1:1, по пенальти – 2:4).