Рашид Рахимов: Не уверен, что прогресс Холана в РПЛ был бы столь же значительным, как в Австрии Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов считает, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холан вряд ли бы добился такого прогресс в РПЛ.

- Был бы прогресс Холана в РПЛ столь же значительным, как и в чемпионате Австрии? Не уверен. Просто надо понимать, как работает система «Ред Булла», и над чем они работают. Об этом можно достаточно долго говорить. Если коротко — это скорость, динамика, интенсивность тренировочного процесса. Все построено только на футболе, и для футболиста каждая тренировка - это возможность добавить, - рассказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Напомним, 19-летний Холан перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года. С тех пор он забил восемь мячей в четырех встречах за немецкий клуб.