Отец Норманна: Матиас хочет играть в Лиге чемпионов Стэн Норманн, отец полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, рассказал о мечте сына.

- Какой следующий шаг для него? В какой чемпионат или клуб он перейдет? Мы не думаем об этом. Он хочет играть в Лиге чемпионов. И, если это случится в «Ростове», это будет великолепно, - цитирует Норманна «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба «Ростова», что мяч Норманна, забитый в девятом туре РПЛ против «Ахмата» (2:1), был признан лучшим голом ростовчан в 2019 году.