Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
«Динамо» обыграло «Металлург» из Узбекистана - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 19:07ФутболШарафудинов Виктор

«Динамо» обыграло «Металлург» из Узбекистана

Команда Кирилла Новикова провела второй спарринг за день.

На тренировочном сборе в Турции московское «Динамо» провело контрольный матч против клуба «Металлург» из узбекистанского города Бекабад. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.

Для «Динамо» матч против «Металлурга» стал вторым за сегодня. Ранее команда Кирилла Новикова со счетом 2:1 обыграла латвийский «Вентспилс».

На этом работа на втором сборе завершена. Завтра состоится восстановительное занятие, а затем динамовцы получат два выходных.

«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах. «Металлург» из Бекабада в прошлогоднем чемпионате Узбекистана финишировал на пятой позиции.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) – «Металлург» (Бекабад, Узбекистан) – 1:0 (1:0)

Гол: Филипп, 39.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк (Соснин, 77), Ордец (Зорин, 77), Скопинцев, Шунич, Филипп, Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Нойштедтер (Хильемарк, 77), Комличенко (Денисов, 77).

Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения Обзор игрового дня в НХЛ. 04.02.2020 06:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Дрю Даути: Мы на 55 минут выключили Овечкина из игры, но позволили ему забить трижды за пять минут Тодд Маклеллан: Дайте Овечкину еще пару лет, и голов будет 800 Травма Самсонова оказалась несерьезной
Блейдс смел со своего пути дос Сантоса. Главные моменты турнира UFC в Роли (видео) В Роли (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. «Советский спорт» предлагает ознакомиться с его результатами и самыми интересными моментами. 26.01.2020 07:00 ММА Ващенко Сергей
Владимир Рыков: Самый быстрый – Клинтон, его даже Комличенко не догонит 32-летний защитник «Динамо» рассказал о том, как в команде приняли звездного новичка Николая Комличенко, и прокомментировал назначение спортивным директором бело-голубых Желько Бувача. 04.02.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
Катар готов к проведению чемпионата мира? До начала чемпионата мира в 2020 остается менее трех лет. Вроде бы еще долго, но время летит быстро. 04.02.2020 17:30 Футбол Федоровский Александр
«Мы были лучше «Динамо», хоть и проиграли!» Майк Пелино жаждет реванша в плей-офф. 03.02.2020 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар
В глухой провинции у моря. Что представляет из себя ФК «Рига» – новый клуб Олега Кононова Латвийский футбол сегодня совершенно неожиданно для многих оказался в центре внимания: экс-тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил чемпиона страны – футбольный клуб «Рига». Что такое ФК «Рига» и что такое латвийский футбол, поясняет Николай Яременко. 05.02.2020 19:30 Футбол Яременко Николай
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
19:51 Футбол Эриксен объяснил, почему покинул «Тоттенхэм»
19:40 Футбол «Ахмат» сыграл вничью с боснийским «Железничаром», дважды выигрывая по ходу встречи
19:27 ММА В команде Фергюсона опровергли слухи о травме бойца
19:26 Хоккей Дрю Даути: Мы на 55 минут выключили Овечкина из игры, но позволили ему забить трижды за пять минут
19:23 Футбол «Урал» выиграл товарищеский матч против команды из второго дивизиона чемпионата Кипра
19:23 Хоккей Тодд Маклеллан: Дайте Овечкину еще пару лет, и голов будет 800
19:10 Хоккей Травма Самсонова оказалась несерьезной
19:07 Футбол «Динамо» обыграло «Металлург» из Узбекистана
18:53 Олимпиада Станислав Поздняков: За всю историю слушаний в CAS лишь однажды они были открытыми по просьбе истца
18:53 ММА Отец Хабиба – о словах Кашина: Это же обычные завистники и хейтеры
18:49 Олимпиада Спортивный юрист: У России сильная позиция в суде об отстранении РУСАДА
18:40 ММА Журналист Кашин: Хабибу место в его селе, а не на мировой арене представлять Россию
18:40 Олимпиада Сергей Кривоносов: Говорить, что было какое-то независимое решение в отношении РУСАДА, не приходится
18:39 Футбол Тарасов сообщил о рождении третьей дочери (фото)
18:35 Легкая атлетика Эфиопский бегун Хадис скончался в возрасте 22 лет
18:26 Футбол В «Интере» рассказали свою версию ухода Спаллетти
18:20 Хоккей Денис Зернов – о Брагине: Рад, что поработаю с великим тренером
18:17 Футбол «Барселона» собирается подписать форварда «Хетафе» Анхеля
18:10 Олимпиада Станислав Поздняков: Пригласили World Athletics и AIU в рабочую группу по восстановлению ВФЛА
18:08 Футбол Отец Норманна: Матиас хочет играть в Лиге чемпионов
Оптимизация не повод: почему жители Башкирии беспокоятся о судьбе небольшой больницы
«Свой» Гнеушев не оправдал ожидания нижегородцев
Названы имена 60 лауреатов персональной стипендии мэра Белгорода
Силовики проводят обыски в управлении по организации дорожного движения Оренбурга
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика