«Динамо» обыграло «Металлург» из Узбекистана Команда Кирилла Новикова провела второй спарринг за день.

На тренировочном сборе в Турции московское «Динамо» провело контрольный матч против клуба «Металлург» из узбекистанского города Бекабад. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.

Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.

Для «Динамо» матч против «Металлурга» стал вторым за сегодня. Ранее команда Кирилла Новикова со счетом 2:1 обыграла латвийский «Вентспилс».

На этом работа на втором сборе завершена. Завтра состоится восстановительное занятие, а затем динамовцы получат два выходных.

«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах. «Металлург» из Бекабада в прошлогоднем чемпионате Узбекистана финишировал на пятой позиции.

Контрольный матч

«Динамо» (Москва, Россия) – «Металлург» (Бекабад, Узбекистан) – 1:0 (1:0)

Гол: Филипп, 39.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк (Соснин, 77), Ордец (Зорин, 77), Скопинцев, Шунич, Филипп, Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Нойштедтер (Хильемарк, 77), Комличенко (Денисов, 77).