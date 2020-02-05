«Динамо» обыграло «Металлург» из Узбекистана

На тренировочном сборе в Турции московское «Динамо» провело контрольный матч против клуба «Металлург» из узбекистанского города Бекабад. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей.
Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.
Для «Динамо» матч против «Металлурга» стал вторым за сегодня. Ранее команда Кирилла Новикова со счетом 2:1 обыграла латвийский «Вентспилс».
На этом работа на втором сборе завершена. Завтра состоится восстановительное занятие, а затем динамовцы получат два выходных.
«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах. «Металлург» из Бекабада в прошлогоднем чемпионате Узбекистана финишировал на пятой позиции.
Контрольный матч
«Динамо» (Москва, Россия) – «Металлург» (Бекабад, Узбекистан) – 1:0 (1:0)
Гол: Филипп, 39.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк (Соснин, 77), Ордец (Зорин, 77), Скопинцев, Шунич, Филипп, Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Нойштедтер (Хильемарк, 77), Комличенко (Денисов, 77).