Шейдаев выиграл спор у московского «Динамо» Воспитанник «Зенита» покинул столичный клуб в январе этого года.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила об итогах заседания Палаты по разрешению споров.

В ходе мероприятия было принято решение о наложении санкций в отношении московского «Динамо». В организации считают, что клуб необоснованно расстался с российским форвардом Рамилем Шейдаевым.

Отмечается, что бело-голубым запретили регистрировать игроков, а также обязали выплатить игроку неустойку. Наказание будет действовать, пока «Динамо» не закроет вопрос, связанный с нападающим. Также палата наложила трансферный запрет на «Томь», «Нижний Новгород» и «Луч».

Что касается Шейдаева, что 23-летний футболист перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Крыльев Советов». За это время он сыграл в 9 матчах и отдал 1 результативный пас.