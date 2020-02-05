«Уфа» сыграла вничью с чемпионом Литвы «Судувой» Команда Евсеева сегодня провела целых два спарринга.

На тренировочном сборе на Кипре «Уфы» провела контрольный матч против чемпиона Литвы «Судувы». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 40-й минуте российский клуб пропустил, но на 79-й Даниил Фомин восстановил равновесие, реализовав пенальти. Стоит отметить, что на 90-й 11-метровый был назначен уже в ворота «Уфы», однако вратарь Александр Беленов сохранил ничейный счет, парировав удар футболиста «Судувы» с «точки».

Для команды Вадима Евсеева это был уже второй спарринг за сегодня. Ранее уфимцы со счетом 5:0 обыграли кипрский клуб «Айя-Напа».

«Уфа» занимает в РПЛ седьмое место, набрав 25 очков в 19 турах. «Судува» выиграла три последних чемпионата Литвы. В прошлом году команда из Мариямполе на 10 очков опередила «Жальгирис».